Ajoin Music opnieuw van start: “We maken ondertussen al 17 jaar carnavalsradio”

Burgemeester Christophe D’Haese en voorzitter van het Feestcomite Wendy Wauters lanceerden zondagavond de uitzendingen met een welgemikte druk op de rode knop. “Drie maanden lang, tot 21 februari 2023, beleven de luisteraars hier ‘Oilsjt Carnaval’ vanop de eerste rij. Het enthousiaste team van AjoinMusic heeft er alvast volop zin in om er de mooiste, creatiefste en positiefste carnaval van te maken. Alle nieuwigheden en plannen werden door prins Werner voorgesteld tijdens de openingsshow”, zegt Philippe Vangerven van Ajoin Music. “Ajoin Music is de enige carnavalshype die al 17 jaar consequent, elk jaar weer op FM te ontvangen is. Ajoin Music bereikt daardoor een trouw en steeds groeiend publiek, van carnavalisten en carnavalliefhebbers in de ruime regio, met een totaalbereik van 210.000 luisteraars. Bovendien is het uitzendgebied vanaf dit jaar uitgebreid met DAB+, waardoor men nu naast Aalst, Ninove en het Denderland, ook in grote delen van Oost-Vlaanderen en het Pajottenland te ontvangen is.”