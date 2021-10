Agent reanimeert zwemmer tijdens gezinsuitstap in Plopsaqua: “Ik dacht even niet aan covid”

Vlaamse Ardennen/Denderstreek De 10 favoriete plekjes van biersomme­lier Sofie Vanrafelg­hem in de Vlaamse Ardennen en Dender­streek

10 oktober Sofie Vanrafelghem (39) uit Kruisem was de eerste vrouwelijke biersommelier van België. Als bezielster van Sofie’s World geeft ze advies aan restaurants, winkels, brouwerijen en organisaties van België, New York tot in Dubai. Voor haar zesde bierboek ‘Op café in Wallonië’ verzamelt ze de 200 leukste bierplekken van Wallonië. Maar wat zijn haar eigen favoriete plaatsen in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek om te genieten van een biertje of andere geneugten van het leven?