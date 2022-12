Aftelkalender Aalst carnaval viert 100 jaar stoet: “Al in 1923 speelden de reuzen een rol”

Michel Van Brempt mocht vrijdagavond het nieuwste exemplaar van ‘den Oilsjtersen aftelkalender’ aan het Aalsterse publiek voorstellen. Samen met Lieven Goubert, Sören Delclef en Gert Kiekepoos vormt hij het Kommetee tot Behaad van den Aftelkalender, dat jaarlijks instaat voor de samenstelling van een aftelkalender naar Aalst carnaval. De aftelkalender, die al sinds 1989 bestaat, is in 2023 aan zijn 35ste editie toe en staat deze keer in het teken van 100 jaar stoet en de Aalsterse reuzen.

“Al tijdens de eerste officiële Aalsterse carnavalsfeesten in 1923 speelden de reuzen een rol in de stoet. Sindsdien zijn ze onlosmakelijk verbonden aan Aalst carnaval en zijn ze volgens het KBA de rode draad in 100 jaar stoet. Op de afscheurblaadjes van de kalender wordt aandacht gegeven aan de huidige reuzenfamilie, maar ook enkele verdwenen Aalsterse reuzen werden beschreven. Verder is de kalender opgevuld met mopjes, raadseltjes en de rubriek ‘Azoei zeggen ze da in ’t Oilsjters’, om de Aalstenaars gedurende 30 dagen op te warmen voor Aalst Carnaval. De aftelkalender, die vergezeld is van een nominette, is op diverse verkoopplaatsen te verkrijgen aan de prijs van 5 euro”, zegt het KBA.