Africalicious opent aan Onze-Lieve-vrouwplein: “De mensen zijn gek op onze oliebollen met gember”

Aalst Netwerk Film dit schooljaar in VTI Dé Vakschool: “Cinema met plaats voor 120 toeschou­wers”

Op vrijdag 9 september opent Netwerk Aalst hun nieuwe cinema in VTI Dé Vakschool. Het gaat er feestelijk van start met een hapje en een drankje. Vanaf 19 uur ben je welkom om samen te klinken op de toekomst. Om 20 uur start de must-see-films van 2022: Everything Everywhere All at Once.

14:07