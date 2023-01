Affiche Aalst carnaval hangt aan Tereos-toren: “Drie zotte dagen komen dichterbij”

Het ontwerp van de affiche is van de hand van Dennis De Wolf. “Mijn affiche draagt de titel ‘Dzjing - klet - boem ... vedrom me de groeiten trom’. Want eindelijk is het weer carnaval, eindelijk kunnen we opnieuw de straat op om te feesten”, zegt de ontwerper van de affiche Dennis. “Kaffeikeskarnaval heeft duidelijk gemaakt dat ‘nen ajoin’ niet veel nodig heeft voor het feest van de basis. Onzen iejnegen oigen Oilsjterse spirit en iet ver lawoit te mauken en weir zen op gank. Op naar een feest van drie dagen, me veil hoempapa, plezier en bal. Mijn affiche werd gekozen toen er nog geen sprake was van de huisstijl voor carnaval, terwijl het op het eerste zicht enkele figuren bundelt uit de ‘bonte parade’. Maar eindelijk mag ze naar buiten en aan de ruiten!”