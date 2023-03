Actiecomités geven strijd tegen ‘Health & Care Valley’ na 24 jaar nog niet op: “Siesegem moet open ruimte blijven.”

Al 24 jaar probeert het stadsbestuur van Aalst een regionaal bedrijventerrein in te planten op de Siesegemkouter en al even lang slagen de actiecomités erin het tegen te houden. De actiegroepen en buren verzetten zich nu ook tegen de omgevingsvergunningsaanvraag voor de ‘Aanleg infrastructuur Regionaal bedrijventerrein Siesegemkouter fase 1’.

“Voor wie de tel wat is kwijtgeraakt: reeds vanaf 1999 probeert het Stadsbestuur van Aalst een regionaal bedrijventerrein in te planten op de Siesegemkouter. Nochtans had datzelfde Stadsbestuur in 1994 in het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Beekveld’ (met onder meer de inplanting van de Renaultgarage aan de Siesegemlaan) vastgesteld dat het ontoelaatbaar was om bebouwing toe te laten aan de andere kant van de Aalsterse ring, dus op de nu bedreigde Siesegemkouter”, zegt Wouter Jacob van Raldes, het actiecomité dat al jaren het verzet leidt. “Het stadsbestuur probeert al 24 jaar op alle mogelijke manieren deze waardevolle open ruimte, groene long en vruchtbare landbouwgrond te verkwanselen aan een gretige, enkel op winst beluste betonlobby. En dat in een periode waar ook de Vlaamse overheid de mond vol heeft van bescherming en behoud van wat ons nog rest aan natuur en landschap met hun ‘betonstop’.”

Protest tegen de ontwikkeling van de Siesegemkouter.

Raad van State

De laatste rechtszaak dateert van twee jaar geleden. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde bij arrest van 22 april 2021 ten gevolge van een beroep ingediend door de vzw Red de Erpe- en Siesegemkouter de vergunning voor de inrichting (wegeninfrastructuur) op de Siesegemkouter. De Raad van State bevestigde dit in Cassatie met het arrest van 5 mei 2022. Voordien had men gewoon geprobeerd de wegeniswerken - ongestoord door wettelijk vonnis of arrest- verder te zetten. Eens te meer bleek dat het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) volledig onwettig een vergunning had verleend. De vergunning was niet alleen op onwettige wijze afgeleverd, maar ook een zorgvuldig Milieueffectenrapport (MER) ontbreekt”, aldus de actiegroepen.

Vandaag protesteren ze tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning aangevraagd door de NV Siesegem Noord. “Een vehikel waarin AGSA (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst) en Landexplo/Cordeel allemaal georkestreerd door het stadsbestuur van Aalst”, noemt Raldes dat.

Health & Care Valley

Leefbaar Maal verzamelde ondertussen al 180 handtekeningen tegen de plannen en ook Raldes diende bezwaar in. “Groen blijft de omwonenden en Raldes steunen in het protest tegen de nieuwe vergunningsaanvraag op de Siesegemkouter”, zegt gemeenteraadslid Lander Wantens. “De Health & Care Valley is een luchtkasteel dat volledige haaks staat op de voornemens op te ontharden, klimaatneutraal te worden en de stad te beschermen tegen droogte en overstromingen. Dat de stad inzet op zorgen en zorgbedrijven is goed, maar doe dit op de bestaande bedrijventerrein in plaats van de meest waardevolle landbouwgronden op Aalsters grondgebied vol te bouwen.”

De stad lijkt vastberaden om een zorgeconomie in Aalst uit te bouwen. Op donderdagavond 2 maart vond nog het kick-off evenement van Health Hub Aalst plaats bij Becton Dickinson in Erembodegem. Verschillende experts kwamen samen en werden geïnformeerd over de voordelen van artificiële intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. Het evenement werd bijgewoond door meer dan 150 zorgprofessionals, onderzoekers en bedrijfsleiders uit de regio. “De voorlopige residentie van onze Health Hub is gelegen aan de Capucienenlaan en zal op termijn een plaats krijgen binnen de Health & Care Valley op de Siesegemkouter”, zegt de stad Aalst.

