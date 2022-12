Actie van Open Vld in Warmste Week: “Samen kansarmoede bestrijden”

“Anno 2022 zijn er nog te veel kinderen die ’s morgens met ofwel een lege ofwel een ongezond gevulde brooddoos vertrekken naar school. Kansarmoede ligt hier veelal aan de basis. Een kansarm kind zit in een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Kansarmoede leidt tot leerachterstand, minder kansen op de arbeidsmarkt, minder kansen in het leven", zegt schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Het nastreven van een gezond en evenwichtig voedingspatroon draagt bij tot een goede ontwikkeling. Vanuit Open Vld Aalst willen we graag op dit terrein meestrijden. Open Vld Aalst zet in het kader van de Warmste Week haar schouders onder de actie ‘Vul jij onze brooddoos?’ Kom je oude brooddoos deponeren met een centje in en sponsor zo onze Warmste Week-actie.”

De brooddozen kan je afgeven aan het kantoor van de Liberale Mutualiteit Aalst aan de Capucienenlaan, in krantenwinkel Benoit in de Hogeweg in Erembodegem, bij Valckenier aan de Siesegemlaan, bij bakkerij Verleysen in Aalst, Hofstade, Erembodegem, Moorsel en Herdersem, in restaurant Steven in de Kerkstraat, café Paviljoen, Café ’n Arrivée en in de Carnavalskantine Halle 13.