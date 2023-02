Achterkleindochter Valerius De Saedeleer schenkt beeld aan Aalsters museum: “Een mooie aanwinst voor onze waardevolle De Saedeleer-collectie”

Valerius De Saedeleer is een gevierd landschapsschilder en ereburger van de stad Aalst. Het museum bewaart een prachtige collectie werken en die collectie breidt nu dus uit. “Het beeld is van de hand van Roger Grard, een gekende figuratieve beeldhouwer uit de vorige eeuw. Hij leerde De Saedeleer kennen in Sint-Idesbald en onderhield contact met hem tussen 1931 en 1941. Het beeld dateert vermoedelijk uit dat decennium Sindsdien is het beeld in familiehanden”, vertelt conservator van het museum Luc Geeroms.

Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) is alvast zeer blij. “We beschikken in het museum reeds over een uitgebreide en waardevolle De Saedeleer-collectie. We hebben het dan niet enkel over werken van de vermaarde schilder zelf, maar ook over werken over hem of over werken van schilders die door hem beïnvloed werden. Dit borstbeeld is een mooie aanwinst, waarvoor ik Bea Piron en haar familie namens de stad wil bedanken”, zegt hij.