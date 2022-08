Achterbouw loopt schade op door brand

Aalst Aalsterse winkelstra­ten niet klaar voor hete zomers: “Meer bomen zorgen voor meer verkoeling en dus meer volk”, zegt Unizo

40 graden Celsius en nauwelijks een mens op straat. Op de heetste dagen van juli lagen de winkelstraten van Aalst er verlaten bij. Het was gewoon te heet om op straat te komen, comfortabel shoppen was onmogelijk in Aalst. Al zeker omdat je nauwelijks bomen in de straten hebt om verkoeling te zoeken. Het aantal bomen in de heraangelegde Kattestraat? Amper drie. Volgens Unizo zou het planten van meer bomen ook een goeie zaak zijn voor de lokale economie.

1 augustus