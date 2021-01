Acht jaar cel wegens poging moord op toevallige voorbijganger

Erembodegem/AalstMichel D.B. (69) uit Erembodegem is dinsdag door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot acht jaar effectieve celstraf wegens poging moord. In april vorig jaar, volle lockdown, stak hij tot vier keer toe een 28-jarige man met een mes, nadat hij die bij hem thuis had binnen gevraagd. Het gerecht gaat uit van een seksueel motief, maar de verklaringen van betrokkenen lopen uiteen. Dat D.B. zichzelf eerder als slachtoffer zag, zint de rechter niet.

“Het is heel ernstig dat Michel D.B. zichzelf het recht toe-eigende om te beslissen iemand het leven te proberen ontnemen”, stelde de Dendermondse rechter in een streng vonnis. “Slachtoffer Jens kreeg in de woning van D.B. al drie messteken en was daarbij al ernstig verwond. Nadat hij erin slaagde de straat op te vluchten, werd hij achtervolgd door D.B. Die diende het weerloos slachtoffer op het voetpad nog een vierde messteek in de rug toe. Er was tijdens die achtervolging tijd genoeg om zich te bedenken, maar dat deed D.B. niet. En wie doelbewust met een mes in iemands rug steekt, weet dat die kan sterven. Dit is dan ook duidelijk poging moord. Het is alleen dankzij de hulp van buren dat het slachtoffer het hier levend vanaf gebracht heeft.”

Wat zich de uren voor deze steekpartij afspeelde is onduidelijk. De verklaringen van dader en slachtoffer daarover lopen uiteen. Het staat alleen vast dat Jens C., serieus dronken, de avond van 18 april 2020 op weg was naar huis, toen hij in de Jagershoek in Erembodegem bij Aalst het huis van Michel D.B. voorbij wandelde. Die laatste vroeg de voorbijganger naar binnen. “Voor een kop koffie”, verklaarde D.B. daar zelf over. “Ik zag dat C. goed dronken was en koffie kon hem misschien opkikkeren.” Alleen werd er vervolgens niet alleen koffie gedronken, maar ook stevig wat cognac. Volgens Jens C. verloor die op zeker ogenblik door de dronkenschap even het bewustzijn en toen hij weer bijkwam voelde hij hoe D.B. hem betastte en merkte dat zijn kleren uit waren. “Toen ik opmerkte dat ik dit niet wilde, ontstond er ruzie. En voor ik wist werd ik neergestoken”, verklaarde C. Volgens D.B. liep het anders: “C. stond plots naakt te dansen in mijn living, kwam naast me in de zetel zitten en vroeg me hem te bevredigen”, zei die tegen de rechter. “Ik weigerde en C. werd agressief.”

Ook de rechtbank boog zich over de tegenstrijdige verklaringen. “We weten niet wat zich in de woning heeft afgespeeld”, klinkt het in het vonnis. “Het is echter twijfelachtig dat Jens C. avances maakte. En er zijn genoeg objectieve vaststellingen die duidelijk maken dat de verklaringen van D.B. niet kunnen kloppen. Er waren bijvoorbeeld geen sporen van verwondingen bij hem als gevolg van mogelijke agressie van C. Jens vormde geen gevaar en kreeg toch een mes in de rug. Dat moet streng bestraft worden.”

Het slachtoffer heeft na de feiten een tijdlang moeten vechten voor zijn leven. Hij was geraakt in de long, amper een centimeter van het hart, en in de rug en lag een tijd in coma.