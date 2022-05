Aalsterse winkeliers in het roze voor Koop De Zomer: “Zomerbraderij op 28 en 29 mei in de hele binnenstad”

“Op de zomersolden is het nog even wachten, maar in Aalst kan je tijdens ‘Koop de Zomer’ al heel wat koopjes scoren. Op zaterdag 28 en zondagnamiddag 29 mei vindt in de Aalsterse binnenstad immers de zomerbraderie ‘Koop de Zomer’ plaats. Ringo de flamingo is opnieuw de mascotte die de affiches zomers roze laat kleuren”, zegt de stad Aalst. “Ben je nog op zoek naar een zomerse outfit, een nieuwe zonnebril of een leuk cadeautje? Kom dan zeker eens naar het stadscentrum. Geniet op één van de terrasjes van een lekker drankje en luister naar de bandjes die door de winkelstraten flaneren of krijg een lekker flamingosnoepje van onze dansende flamingo’s. Laat ook zeker een leuke foto nemen in de zomerse sfeer.”