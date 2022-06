Aalsterse stokerij VdS trots op gloednieuwe distilleerinstallatie: “Stookketels krijgen meestal vrouwennamen, omdat ze zo mooi gevormd zijn. Die van ons heet Lady Jane”

AalstLuc (59) en Michiel (29) Waterschoot van ‘Stokerij VdS’ in Aalst hebben geïnvesteerd in een nieuwe distilleerinstallatie, uniek in België. Dankzij een ‘botanical vessel’ kunnen er nu nog meer florale en fruitige toetsen aan de gin worden toegevoegd. De installatie is een prachtig werkstuk, op maat gemaakt door de Duitse firma Carl. “Al onze installatie hebben een vrouwennaam die verwijst naar The Rolling Stones. Deze heet Lady Jane”, zeggen Luc en Michiel.

‘Stokerij VdS - Van der Schueren’ uit Aalst bestaat al sinds 1928. Binnen 6 jaar viert de stokerij zijn 100ste verjaardag. “Het is veruit de grootste investering die we ooit al hebben gedaan. Het is altijd onze droom geweest dit te kunnen realiseren”, zegt Michiel. “Deze installatie is 10 keer groter dan onze vorige. Daarmee kunnen we de vraag blijven volgen en blijven groeien. Er is heel veel vraag naar gin, maar we willen ook jenever weer de plaats geven die het verdient. Zo’n installatie is nodig om hoogwaardige jenever te maken. Er komt ook een groter vatenmagazijn want de vraag naar graandistillaten neemt fors toe. Iets wat we enkel kunnen toejuichen.”

Volledig scherm Michiel en Luc Waterschoot bij de nieuwe distilleerinstallatie van VDS in Aalst. © Swirko

Eerste in België

De nieuwe installatie is van Duitse makelij en een uniek stuk van de fabrikant Carl. Een familiebedrijf van 150 jaar oud. Ze hebben installaties staan in 110 landen. Alles wat ze doen is maatwerk. De installatie werd op maat gemaakt en de bouw duurde tien maanden lang. “Het is een heel veelzijdige installatie. Er zijn eindeloos veel functies. Ze heeft een ‘botanical vessel’ en dat is iets heel uniek. Het is de eerste in België. Tijdens de stook, kan je daar extra florale en fruitige toetsen aan toevoegen. Daardoor mogen we voortaan ‘vapour infused’ op onze flessen zetten, wat zeker niet iedereen kan”, zeggen Luc en Michiel. “De kolom bevat zes verdiepingen en op elk van die verdiepingen condenseren alcoholdampen waarna ze stijgen naar het volgende verdiep. Alleen de puurste alcohol raakt tot boven waardoor we een fijner distillaat bekomen.”

Lady Jane

Er is ook een naam voor de nieuwe installatie: Lady Jane. “We hebben ook nog Little Suzy en Ruby Tuesday. Niet toevallig allemaal namen gelinkt aan liedjes van The Rolling Stones. Wij zijn die-hard fans”, zeggen Michiel en Luc. “Stookketels krijgen meestal vrouwennamen, omdat ze zo mooi gevormd zijn.” VdS is gespecialiseerd in het maken van gin, jenever, likeuren en aperitieven. “We exporteren nu naar een zevental landen. Denemarken is bijvoorbeeld heel belangrijk voor ons. Daar drinken ze graag onze gins. Ook naar het Verenigd Koninkrijk voeren we gin uit. Het gaat nog veel verder. Tijdens de Trump-periode ging het wat moeilijker om te exporteren naar de Verenigde Staten, maar het komt weer op gang. Ook Australië en Zuid-Afrika staan op het lijstje van landen waar onze producten naartoe gaan”, vertelt Michiel.

“In september brengen we een nieuwe versie uit van enkele gekende producten. We kijken ook al uit naar de Open Bedrijvendag op 2 oktober, waarop we ondermeer onze nieuwste variant van Cockney’s Gin zullen voorstellen, vapour infused.”

