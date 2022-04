Aalsterse stadslijst hoopt dat sociale woonwijk Schietbaan er snel komt: “Immens veel mensen staan op een wachtlijst”

Gijzegem Vereecken­straat in Gijzegem: snelheids­be­per­king tot 30 km per uur en infrastruc­tu­re­le maatrege­len

De stad Aalst voert een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in in de Vereeckenstraat in Gijzegem en er komen een aantal infrastructurele maatregelen.

11:05