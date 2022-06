Aalsterse scholieren vieren einde examens: “Vandaag volop genieten, want morgen krijgen we onze punten”

Zon, muziek en lekkere drankjes, voor de Aalsterse jeugd was het eventjes tijd om te ontspannen na een zware blokperiode. Na de laatste examens trokken ze massaal de stad in. “Ik had het examen fysica vandaag. Mijn laatste examen ooit in het middelbaar onderwijs”, zegt Leonie (18). “Vandaag zijn we blij en genieten we, een beetje ontstressen ook. Morgen weten we onze uitslag, duw vandaag moeten we ervan profiteren. Volgens jaar start ik in de richting Communicatiewetenschappen”, zegt ze.