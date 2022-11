Aalsterse scale-up wint prestigieuze designprijs: “Met deken op maat van rolstoelgebruikers”

AalstMy Add On uit Aalst wint voor de tweede keer een Henry van de Velde award. Dit keer met MyBlanket, een deken dat rolstoelgebruikers beschermt tegen regen en wind. “Wat MyBlanket zo innovatief maakt, is dat je het deken kan aandoen zonder hulp of recht te staan”, zegt ondernemer Marie Van den Broeck.

De ‘Oscars van design in Vlaanderen’, zo worden ze wel eens omschreven. Al 29 jaar lang zetten de Henry van de Velde Awards producten en diensten in de kijker die de meerwaarde van design van haar meest gevarieerde kant laten zien. Op 15 november 2022 kondigde Flanders DC aan welke 27 projecten de prestigieuze designprijzen in de wacht konden slepen. De feestelijke uitreiking vindt plaats in BOZAR op 7 februari 2023.

Onder de winnaars My Add On uit Aalst, de scale-up van Industrieel Ingenieur Ontwerper en ondernemer Marie Van den Broeck. Het valt in de prijzen in de categorie ‘Consumer’ met MyBlanket, een trendy regendeken om de benen te beschermen op de rolstoel. Het deken werd volledig met input en feedback van rolstoelgebruikers gemaakt. “Een grondige analyse van de noden en mogelijkheden van de doelgroep resulteerde in een eenvoudig, ergonomisch en slim bedacht concept”, aldus de professionele jury.

“Ik voel me vereerd. We willen in de eerste plaats het verschil maken voor onze gebruikers. Deze award is voor ons een extra erkenning.”, zegt Van den Broeck, “Onze productontwerper Jesse werkte het eerste prototype uit. Samen namen we elk detail onder de loep om het onze gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken. We gingen op zoek naar de beste materialen, van stoffen tot ritsen tot zelfs de klikgespen”, voegt Marie toe.

Het had niet veel gescheeld of ze had het project niet ingediend voor de award. “De week voor de deadline ontmoette ik tal van MyBlanket-gebruikers op de Revabeurs (nvdr.: Revalidatiebeurs in Gent). Hun talrijke bedankjes trokken me over de streep. Zelfstandig naar buiten gaan bij kans op regen was vroeger niet mogelijk voor hen. Nu kan dat wel, dankzij de MyBlanket die ze snel zelf kunnen aandoen. Rechtstaan uit de rolstoel is helemaal niet nodig. De MyBlanket beschermt hen dus niet alleen tegen de regen, maar geeft hen vooral hun vrijheid terug. Dat gaf de doorslag om het project in te dienen”, vertelt Van den Broeck vol trots. Ondertussen zit het ontwerp van 3 andere varianten (Kids, XL en handbike) in de eindfase.

My Add On ging in 2019 ook al aan de haal met een Henry van de Velde Award. Toen viel het in de prijzen met hun innovatief product MySleeve, een kleurrijke hoes voor krukken met een gelpatch die handpijn vermindert en een magneet die voorkomt dat krukken vallen.

Volledig scherm Oprichter Marie Van den Broeck © My Add On

