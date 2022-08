Aalsterse prinsenverkiezing op 8 oktober: “Voor het eerst met gratis toegang”

Moorsel Zomerbar De Loereman opent maïsdool­hof van 5.000 vierkante meter: “Enorm avontuur voor de kinderen”

Nog tot en met 4 september kan je verdwalen in de maïsdoolhof van De Loereman in Moorsel bij Aalst. In een maïsveld van 5.000 vierkante meter zijn er nu gangen, bochten en kruispunten gemaakt tussen het hoge maïs. Het is de eerste maïsdoolhof op Aalsters grondgebied en zeker de moeite waard om eens uit te proberen met de kinderen.

1 augustus