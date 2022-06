Aalsterse politieagenten redden leven van meisje van 13 door snelle reanimatie

AalstDe politie van Aalst heeft zondagavond op het Guldenboomplein het leven van een 13-jarig meisje gered. Het meisje viel plots flauw en gaf geen teken van leven meer, een patrouille van de politie die in de buurt was kon snel overgaan tot de reanimatie waardoor de tiener kon gered worden.

De feiten speelden zich af in de vooravond op 12 juni aan het plein in Aalst. Een meisje van 13 viel er plots flauw en reageerde niet meer. De hulpdiensten werden meteen opgeroepen en een politiepatrouille van Aalst die vlakbij was ging met spoed naar het Guldenboomplein. Daar lag het meisje op haar rug en werden haar benen ondersteund door een andere minderjarige. De inspecteurs controleerden bij het ter plaatse komen meteen de vitale functies van het meisje en stellen vast dat ze geen polsslag of ademhaling meer had.

De inspecteurs begonnen nadien meteen met de reanimatie en na enkele minuten was er opnieuw een teken van leven bij het meisje. Enkele ogenblikken later arriveerden de mug en de ziekenwagen die medische zorgen overnamen. Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis en stelt het dankzij het snelle optreden intussen goed. Korpschef Jurgen D’Haene is bijzonder fier op zijn agenten en het werk dat ze dit weekend geleverd hebben. “We helpen elke dag mensen en redden meermaals mensenlevens, en dat is ook waarom we de job doen", zegt hij. “We komen heel vaak negatief in het nieuws, maar dit is onterecht, want iedereen binnen ons korps doet gewoon zijn job. Dit is niet de eerste keer en zal zeker ook niet de laatste keer zijn, en ik ben bijzonder fier op wat zij gedaan hebben", klinkt het.

De korpschef laat ook weten dat ze een dossier zullen indienen voor een medaille, maar een beslissing is er nog lang niet. “Wij kunnen enkel een dossier indienen, en dat zullen we ook zeker doen, maar verder beslissen wij hier niet over. Wij werken gewoon verder aan een veilig Aalst en dit doen we samen", besluit Jurgen.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.