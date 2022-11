Aalsterse politie houdt eerbetoon aan overleden Brusselse agent na dodelijke steekpartij

Aalst Vooruit kiest nu al lijsttrek­ker voor 2024: “Ook in Aalst merken we een Con­ner-ef­fect”

Vooruit Aalst heeft een belangrijke knoop doorgehakt in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Ann Van de Steen wordt lijsttrekker, Anja Vanrobaeys is lijstduwer en John Hendryckx is voortaan voorzitter.

8 november