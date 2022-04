Aalsterse ondernemersaward gaat naar Willy Vertongen van Mederi: “Dit doet enorm veel deugd na moeilijke coronajaren”

AalstBroeikas heeft zijn jaarlijkse Aalsterse Ondernemersaward uitgereikt aan Willy Vertongen van Mederi. Hij krijgt een jaar lang het label ‘Ondernemer van het jaar’. Niemand minder dan Steven Van Herreweghe en Sara Van Boxstael modereerden het jaarlijkse feest van ondernemen in Aalst dat plaatsvond in CC De Werf.

Voor de elfde keer al werd de jaarlijkse Ondernemersaward georganiseerd door Broeikas, een samenwerking tussen HOGENT, Odisee en Stad Aalst. De show ging door in de schouwburg van CC De Werf. Honderden toeschouwers volgden het spektakel live in de rode zeteltjes. Thema van deze editie was circus. Iedere dag jongleren, goochelen en stunten Aalsterse ondernemers erop los voor hun publiek. De studenten van de Aalsterse hogescholen gingen op zoek naar welke act er bovenuit springt. Welke ondernemer steelt de show? Dat bleek Willy Vertongen te zijn.

Top drie

Broeikas is ervan overtuigd dat de stad Aalst een broedplaats is voor creativiteit, ondernemingszin en ondernemerschap. Sinds de start werkten al meer dan 5.000 studenten Bedrijfsmanagement van HOGENT en Odisee, en ongeveer 270 ondernemers mee aan het Broeikasproject. Ook dit jaar traden de studenten op als ambassadeur voor hun ondernemende rolmodellen. Elf geëngageerde ondernemers doorliepen dit jaar het traject en deelden met plezier hun kennis en ervaring met de jonge generatie. Naast Willy Vertongen (Mederi) behoorden ook Jens en Carl van Mol (SBS Skill BuilderS) en Peter Lievens (WOWOW) tot de top drie van innovatieve en geëngageerde Aalsterse ondernemers.

Het publiek koos uit de top 3 Willy Vertongen als winnaar van De Ondernemersaward 2022. Willy Vertongen is reeds 10 jaar CEO van Mederi, een organisatie die zelfstandige zorgpraktijken voor thuisverpleging ondersteunt, zodat die zich volledig op het zorgaspect kunnen richten. Als rasechte zorgondernemer denkt Willy vooruit, met sterke inzet op innovatie en maatschappelijke meerwaarde. Het opzetten van de Thomashuizen, een kleinschalig initiatief voor mensen met een mentale beperking, is een mooie zijsprong in dit kader. Burgemeester Christoph d’Haese overhandigde met gepast enthousiasme de award.

Prille Klimmer

“De voorbije twee jaren waren heel bijzonder voor ondernemers als mezelf. Deze award doet dan ook bijzonder deugd als blijk van waardering voor onze blijvende inspanningen. Dank ook aan alle medewerkers, alle klanten, en aan Broeikas voor de organisatie van dit prachtige initiatief”, zegt Willy Vertongen.

Naast De Ondernemersaward werd ook de award van Prille Klimmer uitgereikt aan Gilles Markey, de drijvende kracht achter het bedrijf PMG Charge. PMG Charge voorziet slimme laadoplossingen voor bedrijven en particulieren. Een lokale partner die mee nadenkt over het elektrificeren van het wagenpark. Door in te zetten op e-mobility is Gilles klaar voor de toekomst.

Gilles is de ideale prille klimmer en rolmodel in jong ondernemerschap bij wie passie zijn grootste motivator is. Vanuit zijn studies is het idee voor zijn onderneming ontstaan. De 23-jarige ontving al een starterscontract van de stad Aalst en neemt deel aan het Postgraduaat Ondernemen. Zijn drive en groeiambitie met PMG Charge zijn enthousiasmerend. Fier nam hij de award in ontvangst van Katrien Beulens, schepen van economie.

Gangmaker

“Dit is een enorm welgekomen blijk van waardering, die me stimuleert om nog sterker dan voorheen mijn onderneming uit te bouwen”, aldus Gilles. Schepen Katrien Beulens bevestigt onder de indruk te zijn van de gedrevenheid die Gilles aan de dag legt als lokaal ondernemer.

Ondernemingszin, je inzetten voor een doel, is een kenmerk dat ook in de bloemetjes werd gezet tijdens de show. De award voor Gangmaker gaat telkens naar iemand in Aalst die zich inzet voor een project met maatschappelijke impact en zoals de titel het zegt, een echte gangmaker is. Deze werd overhandigd aan Luc Roels. Hij vertegenwoordigt het voltallige team aan vrijwilligers die zich de afgelopen periode bikkelhard hebben ingezet om het vaccinatiecentrum Denderdal in goede banen te leiden. Dit project zou niet hetzelfde resultaat gekend hebben zonder de inzet van alle vrijwilligers die het project van A tot Z mee begeleidden, opvolgden en het centrum zagen als het runnen van hun eigen onderneming.

Volledig scherm Willy Vertongen van Mederi won de ondernemersaward en de award van Prille Klimmer werd uitgereikt aan Gilles Markey. © Ondernemersaward