Aalsterse moskee mocht sporthal niet huren van de stad om te bidden: “Onverdraagzame houding van stadsbestuur is onacceptabel”

AalstStijn Ledegen, vertegenwoordiger van de moskee aan de Frits De Wolfkaai in Aalst, is diep ontgoocheld in het stadsbestuur. De moslimgemeenschap wilde naar aanleiding van het suikerfeest de Treinstraat afsluiten of een sportzaal huren om te kunnen bidden. Het stootte op een ‘nee’ van de stad Aalst. “We gaan niet mee in deze islamitische strategie”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA).

Islamieten hebben Eid-al fitr gevierd, ook wel het ‘suikerfeest’ genoemd in de volksmond. “Eid-al Fitr leidt het einde van de vastenmaand in bij de moslims en wordt dan ook uitbundig gevierd. Het was een hele opluchting om terug in gemeenschap en met familie deze feestdag te hebben kunnen beleven. De laatste 2 jaren waren niet altijd even makkelijk omwille van de strenge coronamaatregelen”, zegt Stijn Ledegen, een vertegenwoordiger van de moskee aan de Frits De Wolfkaai in Aalst. Terwijl de moskee in de Binnenstraat vooral een publiek met Turkse roots aantrekt, is de moskee aan de Frits De Wolfkaai diverser.

Grove leugen

Naast blijdschap is er ook ontgoocheling bij Ledegen. De moslimgemeenschap zocht een grote ruimte om in alle comfort te kunnen bidden, maar kreeg geen hulp van de stad Aalst. “Desondanks was er ook een enorme ontevredenheid over de onverdraagzame houding van het Aalsters stadsbestuur tegenover de Aalsterse islamitische gemeenschap. De stad Aalst beweerde dat de vraag voor het zoeken van een alternatief voor de te kleine moskee ‘niet genoeg was doorgedrongen bij het stadsbestuur’. Dit is een grove leugen en kan makkelijk weerlegd worden via mail en telefoonverkeer”, zegt Ledegen. “De waarheid heeft zijn rechten en de stad Aalst moet zich niet verstoppen achter leugens om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Men had al sinds enkele weken een aanvraag ingediend om een sportzaal te kunnen huren, Schotte om meer specifiek te zijn. De stad antwoordde ons toen dat ‘sportterreinen enkel kunnen gebruikt worden voor sportactiviteiten’. Idem dito voor het kunstgrasveld op de Osbroek.”

Ook bidden op andere publieke ruimtes was niet toegestaan. “Vervolgens vroegen we of we in het stadspark van Aalst mochten bidden. We kregen van de politie te horen dat dit behoorde tot het openbaar domein en de burgemeester daarover zijn zeggenschap diende te geven. De burgemeester weigerde zelfs zonder met ons alvorens in gesprek te gaan”, zegt Stijn Ledegen. “Tenslotte vroegen we als laatste redmiddel of het mogelijk was om de Treinstraat voor een uurtje af te zetten zodat moslims buiten veilig op straat konden bidden. Deze keer ging de Aalsterse politie akkoord maar weigerde de burgemeester opnieuw. Zogezegd omwille van ‘mobiliteitsproblemen’. Redelijk ironisch als je zag dat de politie in extremis het verkeer diende te regelen omdat de hele ochtendspits vast zat. De burgemeester heeft in zijn eigen been geschoten door zijn verantwoordelijkheid op deze manier te willen ontlopen.”

Carnaval

Voor carnaval is er veel mogelijk, maar voor het suikerfeest niet, is de conclusie van Stijn Ledegen. “Als je weet dat tijdens carnaval het hele circulatieplan voor 3 dagen wordt verdraaid, er tijdens een kleine braderie op 1 mei toch verschillende straten werden afgesloten waaronder de genoemde treinstraat, dan zou het maar een kleine moeite moeten zijn om dezelfde Treinstraat, waar amper verkeer komt voor een uurtje af te sluiten”, zegt Stijn. “Als moskee hebben we er geen probleem mee dat men deze zaken doet voor carnaval of andere evenementen. Integendeel, we wensen onze mede Aalstenaars een warm hart toe. We hebben er wel een probleem mee dat het Aalsters stadsbestuur met twee maten en twee gewichten werkt en een duidelijke negatieve houding blijft aannemen tegenover de Aalsterse moslimgemeenschap. Moslims zijn geen tweederangsburgers. We roepen dan ook het stadsbestuur op om hier samen en zo snel mogelijk een oplossing voor te zoeken.”

Schepen van Integratie Karim Van Overmeire (N-VA) verdedigt de beslissingen van het stadsbestuur. “De heer Stijn Ledegen is een Vlaamse bekeerling die zich opwerpt als woordvoerder van de Marokkaanse moskee aan de Frits De Wolfkaai in Aalst. Met Stijn Ledegen is er ook een nieuwe wind gaan waaien. De moskee is niet langer een verzamelplek voor Marokkaanse Aalstenaars maar een centrum van waaruit de islam met allerlei acties actief wordt uitgedragen. Ledegen doet dit op een erg slimme en professionele manier. Uit de hele regio worden moslims aangemaand om naar de Marokkaanse moskee te komen”, zegt Van Overmeire.

Islamitische strategie

“Tegelijk is er een uitbraakoperatie bezig waarbij men de publieke ruimte voor de islam wil claimen”, zegt de schepen. “Daarom werden achtereenvolgens aanvragen ingediend om een sportzaal in Schotte, een sportveld, een deel van het stadspark en een straat te reserveren voor een publiek islamitisch gebed. Aangezien we als stadsbestuur niet meegaan in deze islamistische strategie – bidden doe je in de daartoe voorziene gebouwen - worden we bedacht met scheldwoorden en bedreigingen. Kopstukken van Groen en Vooruit liken het bericht van Ledegen. Van Groen verbaast me dit niet. Maar de ooit zo antiklerikale socialisten zijn duidelijk hun geschiedenis vergeten", zegt hij.