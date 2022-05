Aalsterse Jongsocialisten willen regenboogzebrapad en starten fotowedstrijd: “Neem teleurgestelde selfie aan een kleurloos zebrapad”

AalstOp 17 mei is het IDAHOT, de Internationale Dag Tegen Homo- en Transfobie, en dat willen de Jongsocialisten in Aalst niet zomaar laten passeren.

“Gelukkig hangt de stad in tegenstelling tot vorig jaar op IDAHOT – de Internationale Dag Tegen Homo- en Transfobie – wel de Regenboogvlag uit, maar de Aalsterse Jongsocialisten dringen nog altijd aan op een permanent zebrapad in regenboogkleuren waarmee de stad élke dag haar acceptatie zou kunnen uitdrukken voor de LGBTQIA+-gemeenschap”, zeggen de jongeren. “Om onze solidariteit te tonen, zullen we op maandag 16 mei, voor de film en het debat over Gender en Cultuur – ook ter gelegenheid van IDAHOT georganiseerd – gratis stickers uitdelen als actie voor een permanent regenboogzebrapad.”

“Daarmee tonen we ons solidair met alle Aalstenaars”, zegt Michael Bal, co-voorzitter van de Jongsocialisten, “ongeacht hun seksuele voorkeur of genderexpressie. We horen nog al te vaak verhalen van mensen die op straat hun geliefden niet durven vastpakken uit schrik te worden nageroepen of te worden geïntimideerd”, legt andere co-voorzitter Nona De Dier verder uit. “Homo- en transfobie zijn écht een systemisch probleem. Rechten hebben op papier staat helaas niet gelijk aan maatschappelijke aanvaarding. Daarom zou de stad een betere bondgenoot moeten zijn door met een regenboogzebrapad elke dag haar solidariteit uit te drukken. Dat is het absolute minimum.”

Eerder symbolisch

“We beseffen dat een zebrapad een eerder symbolisch signaal is. Daarom vragen we ons ook af wat de brainstorm heeft opgeleverd, die het schepencollege tijdens de kerstvakantie ging houden, nadat het een regenboogzebrapad had afgewezen. De twee lezingen die voor IDAHOT worden georganiseerd zijn al een stap vooruit, maar dit is nog geen echt gelijkekansenbeleid dat de symboliek overstijgt”, besluit Michael.

Als protestactie organiseert de jeugdvereniging deze week ook een fotowedstrijd. Deelnemen is mogelijk door een teleurgestelde selfie aan een kleurloos zebrapad in te zenden, gericht aan het Facebook- of Instagramaccount van Jongsocialisten Aalst. Delen met de hashtag #JSIDAHOT2022 mag zeker. De winnende foto wordt volgende week ad random aangeduid. De prijs? Een heerlijke regenboogtaart, gemaakt door Sophie Persoons van “Zot Zoet”.