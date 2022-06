Aalsterse handelaren met de mooiste etalage vallen in de prijzen

Aalst Verdachten tonen tijdens reconstruc­tie hoe Yunus Calik (36) om het leven kwam: “Zo'n lelijke karatetrap, dan heb je de intentie om te doden”

In de Lange Zoutstraat in Aalst is maandagavond een urenlange reconstructie gehouden van de moord op Yunus Calik (36). De dertiger kwam om het leven nadat drie Roemeense verdachten hem rake klappen hadden gegeven. De aanleiding was een banale ruzie, maar de drie verdachten houden vol dat ze nooit de intentie hadden om het slachtoffer te doden. “Ze wijzen wel elkaar aan als persoon die de fatale trap heeft gegeven", zegt familielid Soner Calik.

14 juni