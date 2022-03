Aalsterse geschiedschrijver Hendrik Strijpens op 80-jarige leeftijd overleden

Strijpens werd geboren op 6 april 1941 en overleed op 9 maart. “Deze historicus en oud-leraar aan de Hogere Handelsschool zal in Aalst bekend blijven als de auteur van ontelbare boeken en artikels”, zegt Luc Van Der Helst. “Zo schreef hij dankzij de archieven van het bedrijf zomaar eventjes zes boeken over de geschiedenis van de bekende mouterij De Wolf-Cosijns van 1747 tot 1959. Onder de titel ‘Aalsterse fundamenten’ publiceerde hij drie boeken over enerzijds de 18de eeuw en anderzijds de 19de eeuw met Pieter Daens en de ‘Daensistische Beweging en de geschiedenis van de democratie in Vlaanderen en België’. Aan Pieter Daens wijde hij nog een ander werk onder de titel ‘Pieter Daens en het Daensistische DNA’.”

Belangrijk voor de geschiedenis van Aalst zijn ook nog de boeken over ‘Het Keizersplein te Aalst’, ‘Onder de Toren van de St.Jozefskerk (1789-1914)’ en over Jan Frans Vonck een Jean-André Vander Mersch, de democratische leiders van de eerste Belgische Republiek, naar aanleiding van hun 200-jarig overlijden. Ook de democratie liet Hendrik Strijpens niet onbetuigd want hij publiceerde een boek over ‘Op zoek naar de wortels van de democratie in België en Europa’ (1830-1888). Daarnaast publiceerde hij in 1981 een boek over ‘Oost-Vlaanderen-Bouwheer van de staat België’. Een totaal ander onderwerp was zijn publicatie ‘Een andere kijk op het basisdocument voor de Belgisch-socialistische geschiedschrijving en de Vlaams Beweging’.