Aalsterse gemeenteraad verhuist van belfort naar Pupillen: “Minstens voor een jaar”

“Aalstenaars zijn nu al trots op hun belfort en straks zullen we nog trotser kunnen zijn”, zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA). “We gaan dit prachtige monument helemaal bij de tijd brengen. Ondertussen is het publiek welkom om de zittingen te volgen op de Pupillen. Het prachtige belfort op de Grote Markt is een icoon en een visitekaartje van Aalst. Het stadsbestuur investeert er dan ook stevig in. Er zijn bouwkundige ingrepen nodig om het oude monument te bewaren voor de toekomst, maar er worden ook subtiel moderne technieken in functie van duurzaamheid aangebracht en er wordt gestreefd naar een betere toegankelijkheid voor mindermobiele Aalstenaars. De totale kostprijs bedraagt ongeveer 2,4 miljoen. De Vlaamse Overheid steunt het project voor zo’n 1,1 miljoen euro.”

Erfgoed

“Ons belfort is een prachtig erfgoedgebouw, dat in de eerste plaats heel wat cultuurliefhebbers aantrekt. Maar erfgoed mag niet enkel mooi zijn om naar te kijken, je moet het ook kunnen beleven. Door binnenin op een hedendaagse manier een verhaal te vertellen willen we het toeristisch potentieel valoriseren en het educatieve en familievriendelijke karakter vergroten. De investering in de restauratie en de publieksontsluiting van het belfort vraagt een tijdelijke sluiting omwille van de werken, maar het vooruitzicht dat we de deuren van een van onze paradepaardjes nadien permanent kunnen open gooien zal ons deze periode snel laten vergeten”, aldus schepen van Toerisme, Caroline De Meerleer (N-VA).

Volledig scherm Christoph D'Haese en David Coppens. © Swirko

September 2023

De voorzitter van de gemeenteraad, David Coppens, heeft in overleg met het college van burgemeester en schepenen en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) beslist dat de gemeenteraad vanaf september 2023 tijdelijk zal doorgaan in een raadzaal op de Pupillensite. Op die manier kunnen er grondige werken uitgevoerd worden in en rond de raadzaal van het belfort. Als de werken vlot verlopen, dan zal de gemeenteraad vanaf september 2024 opnieuw kunnen doorgaan in het vernieuwde belfort.

“We hebben er ook aan gedacht om tijdelijk te vergaderen in de feestzaal van het stadhuis op de Grote Markt, maar het zou te veel geld gekost hebben om dat organisatorisch rond te krijgen. We hebben gekozen voor de Pupillensite, omdat daar zalen zijn die we voor een minimale kost in orde kunnen zetten voor een zitting van de gemeenteraad. Er kan ook publiek ontvangen worden en dat is belangrijk: de Aalstenaars moeten kunnen meekijken over de schouders van de schepenen en de raadsleden. Digitaal én fysiek”, zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA). “Hopelijk kunnen we in september 2024 terugkeren en kunnen de nieuwe raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen hun eed afleggen in een belfort dat nog meer blinkt dan ooit tevoren”.

