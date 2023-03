Aalsterse carnavalsprinsen laten varken achter in de Stadsfeestzaal: “Een grap, maar wel een heel ondoordachte”

Voordeel­kaart voor toeristen die in Aalst logeren: “Bezoekers extra in de watten leggen.”

Visit Aalst lanceert een voordeelkaart voor wie in de stad logeert. “Dit voordeelboekje in pocketvorm, dat via 25 logiesuitbaters wordt verdeeld, is groots in zijn klein formaat,” zegt een enthousiaste toerismeschepen. Ook het vernieuwde inspiratiemagazine is voorgesteld.