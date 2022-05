Aalsters scoutstrommelkorps Met Vel en Gamel viert 25ste verjaardag met fuif in ‘t Kapelleken

De dag begint op de middag met een heus stads scoutsspel waar bij alle scoutsgroepen van district Dender mogen deelnemen. Na het stadsspel volgt er een finale run op een opblaasbare hindernissenbaan van 27 meter waar bij elke scout het beste van zichzelf zal moeten geven om de overwinning in de wacht te slepen. Vanaf 20.30 uur volgt de jubileumfuif in zaal ‘t Kappeleken in de Meuleschettestraat in Aalst waar er tevens een fotoreportage te bezichtigen is van 25 + 1 jaar scoutstrommelkorps.

26 jaar geleden

26 jaar geleden leefde er bij de scouts in Aalst en omstreken een drang naar ‘iets meer’. ‘We waren toen op zoek naar een andere manier om met scouting betrokken te zijn. Want eens scout, altijd scout! Elke verschillende scoutsgroep had wel zijn eigen oud-scoutsgroep waar ze terecht konden, maar in het district Dender hadden we in de loop der jaren elkaar goed leren kennen op de verschillende, gezamenlijke activiteiten zoals de jaarlijks, weerkerende weekends met alle leiding, de eikesweekends en duodagen en daardoor was er een band onstaan tussen de verschillende groepen dat eigenlijk vrij uniek was. We kwamen regelmatig samen op vergaderingen, één van onze favoriete bezigheden in die tijd, en toen al werd het duidelijk dat we ooit samen nog iets gingen ondernemen”, aldus de mensen van het scoutstrommelkorps.

“Na het beruchte scoutsweekend op herfstontmoeting in augustus 1995 werd er voor het eerst gesproken over het oprichten van een muziekvereniging, meerbepaald een trommelmuziekgroep aangezien we na afloop van dat weekend een 10-tal ‘plastieken trommelkes’ hadden geschoten op de kermis”, klinkt het. “Lustig trommelend liepen we in stoet de hele avond en nacht rond. We hebben ons die nacht geweldig geamuseerd. Toch duurde het nog tot april 1996 toen er voor het eerst een vergadering werd gepland met als enige agendapunt: ‘Is het haalbaar om een trommelkorps op te richten?’”

20 optredens per jaar

Ongeveer 10 maanden na de eerste repetitie vonden ze dat de tijd rijp was om naar buiten te treden en om hun muzikale kunsten te tonen aan het publiek. “Ons eerste optreden vond plaats op een scoutsfeest, hoe kon het ook anders. Op de Alowisiaanse sterrennacht in het Beukenhof mochten we de zaal opwarmen in afwachting van Paul Severs, een geweldig succes dat smaakte naar meer”, zegt het scoutstrommelkorps. “Datzelfde jaar werden we nog 12 keer gevraagd om op te treden, onder andere op de Topdag en de Dirk Martensfeesten in Aalst, op de Pajottenfeesten van de scouts van Affligem en op de Fabourgfeesten in Baardegem. In de loop der jaren volgden vele optredens en kwamen we her en der terecht maar meestal werden we gevraagd door scoutsgroepen die iets te vieren hadden wat ook onze oorspronkelijke bedoeling was. Toch hebben we hiernaast ook al heel wat optredens afgewerkt waarbij er geen scoutslink was, o.a. de beiaardfeesten in Oostende, prins Carnavalsverkiezing van Oost-Vlaanderen, avondmarkten, korpsdag van de brandweer van Aalst , ronde van vlaanderen , memorial herdenking van WOII in Lede, …….. Gemiddeld hebben we een 10 à 20 -tal optredens per jaar.”

“Al onze optredens werken we af in perfect scoutsuniform, of galakostuum of aangepaste kledij aan het thema . Dikwijls durven we wel een ludiek detail toevoegen aan ons uniform aangepast aan de gelegenheid waarvoor we trommelen. Volgende attributen passeerden al de revue: klompen , e stroeimuzieksken, een tirolerhoedje, een speciale verkiezings T-shirt, koerstenue”, zegt het scoutstrommelkorps.