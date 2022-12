Aalsters inloopcentrum voor daklozen heropent: “Bijkomende controles van externe bewakingsfirma”

Nieuwerkerken Hevige brand in vals plafond maakt woning tijdelijk onbewoon­baar

In de Vlaamsegaaistraat in Nieuwerkerken bij Aalst is bij een brand in een woning heel wat schade aangericht. De brand ontstond in een vals plafond, en daarom had de brandweer heel wat werk het vuur te blussen. Gewonden vielen er niet, maar de woning is wel onbewoonbaar voor een tijdje.

10:20