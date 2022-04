Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) over mogelijke fusie: “Niet de grootste willen zijn, wel de beste”

“Niets is zo gevoelig als het voeren van gesprekken- laat staan onderhandelingen - over fusies tussen gemeenten en steden. Binnen mijn partij is quasi elkeen -ook ikzelf als burgemeester - voorstander van fusies en grotere samenwerkingsverbanden tussen steden en gemeenten, omdat dit efficiënt bestuur ten goede kan komen. Denemarken is voor mij het goede voorbeeld: 1,5 groter dan België, maar telt maar 98 gemeentelijke entiteiten. Wij hebben quasi 5 maal zo veel gemeenten en/of steden (581)”, zegt de burgemeester van Aalst.

“In de praktijk hangt kans op fusie natuurlijk steeds af van lokale opportuniteiten, maar ook van lokale gevoeligheden”, zegt hij. “De burger moet steeds centraal staan. Het gaat niet over de grootste zijn, maar wel over de best mogelijke dienstverlening bieden aan de burgers. Zeker voor zulke belangrijke zaken is het ook van belang dat je als beleidsmaker draagvlak vindt bij de bevolking.”

Draagvlak is het allerbelangrijkste, vindt hij. “In Aalst zouden we zo een plan nooit op tafel leggen zonder afdoende draagvlak, respect voor het DNA van elke lokale gemeenschap is primordiaal. Ik vind het debat over de fusies dus een interessante theoretische denkoefening, en ik ben er an sich uiteraard niet tegen gekant, maar in praktijk liggen er op dit moment in en rond Aalst niet zulke fusieplannen op tafel. Nochtans denk ik dat Aalst als charmante stad best wel heel aantrekkelijk kan en mag zijn voor de ons omliggende gemeenten. De aanvankelijk koele minnaars van een fusieverhaal mogen misschien gerust wat verliefder naar Aalst kijken. Wij hebben echt wel veel in huis”, zegt de burgemeester van Aalst.