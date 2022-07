Aalstenaars steken kaarsjes aan voor overleden carnavalisten Herman en Eliane

Aalst Bestuursle­den van verjongd Vlaams Belang Aalst stappen alweer op: “Van een nieuwe koers is geen sprake”

Het parcours van Vlaams Belang in Aalst in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 is op zijn zachtst gezegd nogal hobbelig. In april nam de partij een nieuwe start met een verjongd bestuur, nadat het tot een splitsing van Vlaams Belang was gekomen in december van vorig jaar. Nu kondigen enkele van die nieuwe bestuursleden alweer aan dat ze opstappen. “Wij wilden ons positief opstellen en gaan voor een coalitiedeelname in 2024 in Aalst, maar de partij blijft vaststeken in de negativiteit”, zeggen ze.

7 juli