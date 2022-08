Aalstenaars stappen toch een Dodentocht van 100 kilometer: “Onderweg bevoorraad met veel water en ijsjes”

“Het begon een beetje als een gek idee. We kregen te horen dat er maar 65 kilometer gestapt zou worden. De afstand tussen Bornem en Aalst, als je de wandelpaden volgt, was 35 kilometer. 100 in totaal dus. Met ons groepje wandelaars, allemaal van dezelfde familie, zijn we ervoor gegaan”, zegt Niels Heyvaert. Het is niet de eerste keer dat de Aalstenaars zoiets doen. “Voor mij is het mijn derde keer 100 kilometer, maar iemand anders heeft er al 9 gestapt. De meesten hebben ervaring. Onze jongste deelnemer is 17 jaar en voor hem was het de eerste keer. In coronatijd hebben ook eens zelf een parcours van 100 kilometer uitgestippeld in Aalst. Een tocht waarbij we de grenzen van Aalst en deelgemeenten opzochten en dan nog eens 25 kilometer in het stadscentrum.”