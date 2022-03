Aalstenaars krijgen voorrang bij sociale huisvesting: “Meeste kans als je in Aalst geboren bent of er al 30 jaar woont”

Aalst Na Taalbub­bels ook Rekenbub­bels in de zomervakan­tie in Aalst

De stad Aalst organiseert al verschillende jaren Taalbubbels waarbij anderstalige kinderen de kans krijgen om in de zomervakantie hun kennis van het Nederlands bij te spijkeren. Aalsters schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA) zet hier verder op in door Taalbubbels uit te breiden naar de paasvakantie en door in de zomervakantie nu ook Rekenbubbels te organiseren.

