Aalstenaar neemt maand vakantie voor 123-piano: “Ik probeer zoveel mogelijk voor een publiek te spelen om de reacties te zien”

AalstDe hele maand september neemt Aalstenaar Wim Baeyens vakantie om elke dag piano te spelen in Gent. In het kader van 123-piano staan er in Gent op zeven plaatsen piano’s waar iedereen mag op spelen. “Al 10 jaar lang, sinds de eerste editie dus, kom ik trouw spelen”, lacht Wim.

Muzikant Frederik Sioen zorgt al tien jaar voor een lichtpunt rond deze periode van het jaar. Sinds 2013 zet hij elk jaar verschillende piano’s uit in Gent aan het einde van de zomer, waar iedereen een maand lang op mag spelen. “We zijn begonnen met vijf piano’s, dit jaar zijn er negen”, zegt hij trots.

Uniek in de wereld

Zeven daarvan staan op vaste plekken – in het Citadelpark, aan de Bollekensschool, aan de Minard, onder de Stadshal, aan de Sint-Jozefkerk in Wondelgem, aan het Museum Dr. Guislain en aan het Balenmagazijn – en worden elke avond om 22 uur gesloten om nachtelijke overlast te vermijden. Twee piano’s zijn mobiel, daarmee trekken muzikanten naar verschillende wijken in Gent. “Dat blijft uniek in de wereld. Ik heb dat nog nergens anders gezien.”

Een van de pianisten die er elk jaar weer bij is, is de Aalstenaar Wim Baeyens. “Ik neem er zelfs al een paar jaar een hele maand vakantie voor”, zegt Wim trots. “Zo kan ik bijna elke dag spelen. Ik weet dat veel mensen het niet zullen begrijpen, maar muziek is mijn grote passie. Door de jaren heen heb ik beseft dat ik er iets mee wilde doen en daarom probeer ik zo veel mogelijk voor een publiek te spelen, om te zien hoe ze reageren.” Zes jaar geleden speelde hij voor wel 1.100 toeschouwers, zonder het goed te beseffen. “Dat was ongelofelijk.”

Onder de stadshal

Wim vind je onder de stadshal. “Daar speel ik altijd op de grote vleugelpiano, vaak met andere muzikanten, of met zangers en zangeressen”, zegt hij. Wim speelt meestal op vrijdagavond tussen 7 en 10 uur en ook op zaterdag en zondag. Maandag tokkelde hij een oefensessie met een zangeres, maar dat was niet het échte werk, want Wim kan er wat van.

Om het tienjarig bestaan van het project te vieren, kan je trouwens een spiksplinternieuwe piano van Yamaha winnen. Deelnemen kan door een verhaal door te sturen over piano’s of het project. Wie het mooiste verhaal instuurt, wint de buffetpiano. De winnaar zal op 2 oktober bekend gemaakt worden, erna worden de piano’s weer weggehaald. Dezelfde dag zal er ook een 123-karaoke doorgaan onder de Stadshal. Iskander Moens, een van de vaste pianisten van 123-piano, zal voor de nodige begeleiding zorgen. Of hoe de zomervakantie voorbij is, maar de zomerse sfeer nog een maand rondhangt.

Op de website van 123-piano vind je een overzicht van alle wijken waar mobiele piano’s passeren.

