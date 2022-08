Aalstenaar met Temptation Carwash-crew naar ‘24 Hours of Zolder’: “Ooit maakte TMF een realityreeks van ons”

Herdersem Workshop in Uto­pia-filiaal van Herdersem: ‘Pimp je draagtas’

Er is niet alleen een Utopia-zandbak deze zomer in Aalst, in de verschillende bibliotheekfilialen zijn er leuke workshops voor kinderen. Op 10 augustus is er de ‘pimp je draagtas’-workshop in het filiaal van Herdersem.

8 augustus