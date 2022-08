Aalstenaar maakt hedendaagse interpretatie van bekend Rubens-schilderij: “Een artistieke battle in de Sint-Martinuskerk”

“Ik heb me gewaagd aan een artistieke battle met de grootmeester. Het uitgangspunt was om dezelfde overweldiging, emotie en verassing te creëren zoals de barokke kracht van het origineel werk. Het is een hedendaagse interpretatie geworden in mijn eigen herkenbare stijl. Dun gelaagd, waarbij de verf soms dekkend, soms transparant of soms aflopend wordt ingezet om het beeld vorm te geven. Ook het aanwenden van enkel wit-, zwart- en grijstinten is kenmerkend. Hierdoor verlaat ik de barokke expressieve kleurkracht en verleg ik het naar een meer introvert beeld. Hierdoor wek ik meer de innerlijke emotie op bij het verhaal, hoe je het zou beleven als je deel zou uitmaken van die pandemie. Zo wordt de verbinding gelegd met de recente pandemie, waarbij we allen deel van zijn en weten hoe fragiel we als mens zijn tegenover de kracht van de natuur”, vertelt Christophe.