Aalstenaar Hans met David Beckham, David Trezeguet en Roberto Carlos op de foto in Qatar: “Ze liepen de bar binnen”

Aalst Dag van de Wetenschap in Odisee Hogeschool: “Bouw je eigen waterraket en verken het blotevoe­ten­pad”

Op 27 november is er op de campus van Odisee in de Kwalestraat in Aalst de Dag van de Wetenschap. Het doel is om er kinderen tussen 3 en 12 jaar oud in contact te brengen met wetenschap.

22 november