Aalstenaar die positief test op corona spuwt naar verschillende agenten: “Argument om ook hulpverleners meteen te vaccineren”

AalstIn Aalst werd de politie afgelopen dinsdag opgeroepen voor een man die vernielingen aan het aanbrengen was. Toen de politie ter plaatse kwam droeg hij geen mondmasker en spuwde hij naar verschillende agenten. Uit een test later bleek dat de man het coronavirus had, waardoor nu maar liefst 24 agenten uit Aalst in quarantaine zitten. “Na dit incident wil ik er voor pleiten om hulpverleners meteen te vaccineren, want zij staan in de vuurlinie", aldus Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

De politie werd dinsdag gealarmeerd door enkele buurtbewoners dat een man vernielingen aan het aanbrengen was in Aalst. A.M., tevens geen onbekende voor het gerecht en met een aanzienlijk strafregister, werd aangesproken door de politie. “Ze vroegen hem om een mondmasker te dragen”, vertelt D’Haese. De man weigerde dit ook te doen en bleef bovendien vernielingen aanbrengen. Hij daagde de agenten ook uit om hem te arresteren. Tijdens de aanhouding spuwde hij naar de agenten die ter plaatse waren gekomen.

Positieve coronatest

De man werd opgesloten in de cellen in Aalst, maar was nog steeds bijzonder agressief. Toen hij gekalmeerd was verleende hij zijn medewerking en werd ook een coronatest afgenomen. “Die bleek helaas positief te zijn, waardoor alle agenten die bij de interventie aanwezig waren meteen op non-actief werden gezet", klinkt het. Uit nazicht bleek dat de man op 31 december ook al eens in contact kwam met de politie en in de cellen had verbleven. “Door deze aanhoudingen zijn er maar liefst tien agenten die een hoogrisicocontact hebben gehad en veertien agenten die een laagrisicocontact hadden", aldus D’Haese. “Deze agenten zijn nu voor een hele periode niet meer inzetbaar.”

De man werd door de politie verhoord in open lucht en een videoconferentie, nadat hij contact had met zijn advocaat. De onderzoeksrechter in Dendermonde besliste na het verhoor om de man aan te houden. Een motard van de Aalsterse politie reed zelf naar Dendermonde om het aanhoudingsbevel op te halen. “Nadien werd de man onder politiebegeleiding en met de ambulance naar de ziekenboeg van de Brugse gevangenis gebracht", vult de Aalsterse burgemeester aan. Het gerecht beslist later nog over zijn aanhouding maar de burgemeester hoopt alleszins op een strenge straf.

Hulpverleners vaccineren

Door deze hallucinante feiten wil de Aalsterse burgemeester ook een oproep doen om hulpverleners in de eerste lijn meteen te vaccineren. “Politieagenten, brandweermannen, ambulanciers en vele anderen, zij komen allemaal als eerste in contact met mogelijke besmettingen. Zij verdienen het om als prioriteit gevaccineerd te worden en ik zal hen als burgemeester alleszins voorrang geven", besluit D’Haese.