Aalstenaar Bert op weg naar Compostela voor goede doel: “De Pyreneeën ingetrokken, nog 790 kilometer te gaan”

Aalst Invoering IL­vA-containers heeft positief effect: “Totale afvalberg met 8 procent gedaald”

De invoering van de grijze afvalcontainers in het ILvA-werkingsgebied heeft volgens de eerste cijfers een positief effect gehad op de afvalberg. De afvalcijfers zijn beduidend gedaald. “In de negen steden en gemeenten van fase 1 hebben de inwoners op één jaar tijd gemiddeld 62,7 kg restfractie in hun restcontainer gegooid. Dat is een daling van maar liefst 35,6 kg minder per inwoner in vergelijking met 2020", zegt afvalcintercommunale ILvA.

24 juni