Aalstenaar (28) protesteert voor correctionele rechtbank: “Gerechtigheid is hier ver zoek en dat mogen mensen weten”

Van cocktails in het zand tot tropische vibes onder palmbomen: 10 zomerbars in eigen land met cocktails die je wil proeven

Wie zomer zegt, zegt cocktails, en dan het liefst ook in een zomers jasje. Geen zin in een klassieke gin-tonic, of op zoek naar iets verrassends in het glas? Deze 10 unieke zomerbars in ons land brengen de cocktailbar naar buiten en vormen de perfecte achtergrond voor een gezellige namiddag of avond in de zon.

20 juli