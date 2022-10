Aalst wil afvalberg kinderdagverblijven verkleinen: “Gentse start-up haalt wegwerpluiers op, om die te recycleren”

AalstDe stad Aalst werkt voortaan samen met Woosh, een jonge Gentse start-up. Woosh verzorgt de ophaling van wegwerpluiers in de stedelijke kinderdagverblijven en het doel is om in de toekomst al die luiers te recycleren. “De stad Aalst wil er werk van maken om haar afdruk van deze wegwerpluierberg te verkleinen”, zegt schepen van Gezin Katrien Beulens (onafhankelijk).

21 olympische zwembaden vol: dat is de massa gebruikte wegwerpluiers uit de kinderdagverblijven die jaarlijks op de afvalberg belandt in België. “Er werd gezocht om voor de kinderdagverblijven in eigen beheer een luierservice te organiseren via een externe partner die de levering en ophaling van wegwerpluiers verzorgt en met de bedoeling de luiers op termijn te recycleren”, zegt de stad Aalst.

Gentse start-up

De externe partner is in Woosh gevonden. Deze jonge Gentse start-up haalt gebruikte luiers op bij kinderdagverblijven, want gescheiden luierophaling is een belangrijke voorwaarde om luiers te recycleren in de toekomst. Tegelijkertijd levert Woosh ook nieuwe luiers bij de klant, zodat de kinderdagverblijven volledig ontzorgd worden. Via de recyclage van luiers – in plaats van verbranding – kan jaarlijks maar liefst tot 31,8 miljoen kg CO2 vermeden worden.

Schepen van Gezin Katrien Beulens (onafhankelijk) staat achter deze beslissing. “Uiteraard blijven we mensen sensibiliseren en informeren over het gebruik van wasbare luiers, maar gebruikers van wegwerpluiers zijn de grootste groep. Het feit dat we ook hier duurzamer kunnen worden, is een mooie stap vooruit in de verkleining van de afvalberg. Daarnaast was het belangrijk dat binnen dit proces de nodige aandacht werd besteed aan het ecologische aspect, kwaliteitsvolle luiers en gemak voor het personeel”, zegt ze.

Molenwiekje

Het systeem is een win-win-win voor de verschillende partijen. “Elke vermindering van CO2-uitstoot draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van het klimaatpact dat de stad Aalst heeft ondertekend en zowel ouders als kinderbegeleiders/onthaalmoeders worden ontzorgd. In een tweede fase bekijken we op welke manier we dit systeem ook verder in Aalsterse kinderopvanginitiatieven kunnen invoeren”, zegt de schepen.

De begeleiders van het kinderdagverblijf Molenwiekje zijn alvast tevreden met de uitrol van Woosh. “Het systeem is makkelijker en efficiënter. Er kan geen verwarring meer mogelijk zijn tussen welke luiers voor welk kindje bestemd zijn”, zeggen ze. Ook administratief is er minder werklast. “We hoeven de ouders niet steeds opnieuw aan te spreken voor een lading nieuwe luiers”; vult Liesbeth Bennekens, diensthoofd van Ontwikkeling, aan.

Woosh

