Aalst versterkt aanbod rond geestelijke gezondheid

Baardegem Mike (69) neemt na 19 jaar afscheid van ‘t Stationne­ken in Baardegem: “Wie hier voor het eerst binnenkomt, zegt ‘wauw’”

Na 19 jaar nemen Mike Ruyssinck (69) en Murielle De Neve (69) afscheid van ‘t Stationneken in Baardegem. Ze zoeken een overnemer voor de brasserie met een van de uniekste interieurs uit de regio. Wie is er nog niet gestopt voor een drankje en een hapje tijdens een fietstocht op de Leirekensroute? “Mijn opvolger moet even gepassioneerd zijn als ik”, zegt Mike.

22 maart