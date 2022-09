‘Aalst Stript’ in het Lyceum: “Met 25 striptekenaars”

Aalst Parking Aquatopia open vanaf vrijdag, weer tweerich­tings­ver­keer in Zwembad­laan

Vanaf vrijdagnamiddag 9 september is er weer tweerichtingsverkeer mogelijk in de Zwembadlaan in Aalst en gaat de grote parking naast het Aquatopia-gebouw opnieuw open. Om alles in gereedheid te brengen zullen zwemmers op donderdag 8 september moeten parkeren op de Albrechtlaan of op de voormalige Flora-site.

6 september