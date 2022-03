Aalst stond op met een sneeuwbui in maart, maar een sneeuwballengevecht zit er niet in

Aalst Pacifisti­sche actie in Utopia Aalst: “Neem een bed-in foto net als John Lennon en Yoko Ono”

‘War is over’, zei John Lennon ooit. Zijn bed-in actie voor wereldvrede - samen met zijn partner Yoko Ono - was in 1969 wereldnieuws. Je kan de actie dezer dagen overdoen in Utopia in Aalst.

18 maart