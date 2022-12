Aalst schakelt straatverlichting op weekavonden uit tussen 23 en 5 uur: “Besparing van 307.600 euro”

Aalst Warmtenet Tereos in 2024 klaar: “Goedkope verwarming voor bijna 300 gezinnen van Zuidkaai en Zeeberg­kaai”

De nieuwe appartementen en wooncomplexen die verrijzen aan de Zuidkaai en Zeebergkaai in Aalst, zullen verwarmd worden met de restwarmte van de naburige glucose- en zetmeelfabrikant Tereos. Netbedrijf Fluvius en Tereos hebben, in samenwerking met de stad Aalst, hierover een 30-jarige overeenkomst gesloten. Ook met projectontwikkelaars Odebrecht en Groep Huyzentruyt sloot Fluvius een samenwerkingsovereenkomst af voor de levering van de bij Tereos afgenomen warmte. De aanleg van het warmtenet start wellicht in het najaar van 2023 om operationeel te zijn in 2024.

16:40