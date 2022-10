Aalst pioniert met tewerkstellingspremie voor personen met beperking

Aalst Deliveroo en carnavals­win­kel Las Fiestas slaan handen in mekaar: “Bestel je favoriete Halloween­kos­tuum op Deliver­BOOO”

Deliveroo slaat de handen in elkaar met dé feestkenner in Vlaanderen: Las Fiestas in Gent en Aalst. In deze steden kan je dan ook gedurende het weekend van Halloween jouw favoriete Halloweenkostuum bestellen via de DeliverBOOO Aalst of Gent e-shop op Deliveroo.be of in de app. Voor het eerst in zijn bestaan, biedt de bezorgservice smakelijke food kostuums aan: van een fles ketchup en een hotdog tot een shrimp cocktail en een sushirol.

