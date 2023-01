Aalst lanceert de ‘10 geboden van carnaval’: “Ni in de zep, mor in annen nest, slopte adikkes toch nog ‘t best”

“Uiteraard zit iedereen er op gebrand om er eens stevig in te vliegen op 19, 20 en 21 februari, maar om al te grote excessen te helpen voorkomen, stelde de stad een tweeledige preventiecampagne op: eentje voor alle carnavalisten en eentje voor jonge carnavalisten die hun eerste onvergetelijke carnaval gaan beleven”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). De ‘10 geboeden van Oilsjt carnaval’ zullen ook in het Standaardnederlands gepubliceerd worden. Kleed je warm, slaap niet buiten maar in je bed, geen grensoverschrijdend gedrag, geen wildplassen en blijf in groep zijn enkele goeie tips die in die 10 geboden vervat zitten.

“Verantwoord feesten, dat betekent ook: minder afval produceren. En in die optiek zetten we ook deze carnaval een stap vooruit. Net als tijdens de verkiezingsavond van prins carnaval, zetten we in op het gebruik van herbruikbare bekers. De beste carnavalspint, die wordt getapt in één van de 10.000 bekers die de stad in de carnavalshuisstijl liet maken. Deze zijn vooraf al te koop, maar kunnen ook tijdens carnaval via de cafés worden aangekocht. De bekers zijn niet enkel duurzaam, ze zijn ook een echt collectors item.