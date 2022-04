“Aalst is niet de plaats voor een nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum”, zegt Vlaams Belang

Aalst Waar verschuil­den Aalste­naars zich voor bommen in de Tweede Wereldoor­log? “In deze schuilkel­der is plaats voor 80 personen”

Nu er bommen vallen op Oekraïense steden en burgers er moeten onderduiken in schuilkelders, vragen geschiedenisfanaten zich misschien wel af: in welke schuilkelders verscholen Aalstenaars zich voor de bommen tijdens de oorlog, 80 jaar geleden? De meeste van die schuilplaatsen zijn ondertussen afgebroken, maar in het centrum van de stad is er wel nog een grote schuilkelder in gewapend beton. Wij gingen een kijkje nemen.

8 april