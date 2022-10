Aalst is dé stad om een eigen zaak te starten: “Dit jaar alleen al 570 startende ondernemingen”

AalstAalst heeft de trofee ‘Winkelhiergemeente 2022’ weggekaapt. De prijs wordt uitgereikt door de Provincie Oost-Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen aan het bestuur dat het voorbije jaar extra inspanningen heeft gedaan voor de lokale ondernemers. Die inspanningen werpen trouwens vruchten af, zo vertellen de laatste cijfers over startende ondernemers. Aalst is meer dan ooit ‘the place to be’ voor wie droomt van een eigen zaak.