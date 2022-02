Aalst heeft knotsgekke eerste carnavalsnacht achter de rug: “Feesten tot de zon opkomt”

AalstEen uitbarsting van knaldrang was het zondagnacht op Aalst carnaval. De cafés die open waren, tapten de laatste twee jaar nooit zoveel pinten. Carnavalisten vulden het Vredeplein en de steegjes van de uitgaansbuurt. Tot in de vroege uurtjes was er carnavalsfeest in cafés.

‘Cafeekescarnaval 2022' beloofde een onvergetelijke editie te worden en lijkt die belofte ook te vervullen. Zondagnamiddag beleefden Aalstenaars al een spontaan samenzijn in de blakende zon op de Grote Markt, met een fanfare, veel spot en satire. Niks daarvan georganiseerd door de stad, maar alles door de mensen zelf.

’s Avonds was het feest zoals voor corona. Zonder pompiers of versterkte muziek op de pleinen, zonder afgebakende Feestzone, maar het was een perfect Aalsters feestje. Wie er niet bij was, had ongelijk, maar heel veel Aalstenaars waren er wél bij.

Aalst carnaval 2022

Cafés die openden met carnaval deden gouden zaken en tapten de laatste paar jaar nooit zoveel pinten als zondagnacht. Het Rozemarijnstraatje stond vol feestvierders. Wie in de Cosa Nostra binnen wilde geraken, moest zich laten leiden door de mensenstroom, zo druk was het. Binnen in de cafés was het feest zoals carnaval gevierd moet worden. Dicht op elkaar en zonder grenzen, maar met heel veel plezier.

Op de Grote Markt was er door het pompierverbod van de stad geen pleinfeest, maar de enkele cafés die open waren, zaten gewoonweg tot op de laatste vierkante meter vol. Voor een pleinfeest moest je op het Vredeplein zijn. Café Vredeplein en al de andere horecazaken daar beleefden ware hoogdagen. En de carnavalisten ook. Of het zo hard zal gaan op maandag en dinsdag, daar was er bij de feestvierders hier en daar zelf wel wat twijfel over. Sommigen hadden hier eigenlijk niet op gerekend en worden deze week op hun werk verwacht. Afwachten wat de komende feestnachten brengen.

Het feest ging door tot in de heel vroege uurtjes. Wie om 8 uur een brood ging kopen bij de lokale bakker, kwam feestvierders tegen die niet meer echt in nuchtere staat koffiekoeken bestelden en probeerden te betalen met een verfrommeld briefje van 5 euro. Er was dan nog een feestje aan de gang in onder meer het Bergenhof aan het Statieplein en in café Vredeplein waren de carnavalisten ook bijlange nog niet thuis.

