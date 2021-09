Aalst carnaval rouwt om Tom (33): “Vaste waarde in carnavalshallen en op prinsenverkiezing”

AalstAalst carnaval is in rouw, want een bekend gezicht uit de carnavalshallen van Aalst is niet meer. De carnavalist en Eendracht-supporter Tom De Vulder is op 33-jarige leeftijd onverwachts overleden. ‘We gaan je missen copaing’, ‘Oilsjt is in rouw’, ‘Rust zacht we gaan je missen’, schrijven vrienden op Facebook. Zijn familie reageert enorm aangeslagen op dit plotse verlies.