‘Aalst carnaval is uniek’: gespreksavond met Jan Louies over carnaval door de eeuwen heen

Haaltert Verschil­len­de bestuur­ders krijgen geldboete en rijverbod nadat ze rode licht negeren op expresweg

Drie verschillende bestuurders moesten maandag voor de politierechter verschijnen in Aalst. Ze hadden allemaal het rode licht aan het kruispunt met de Eigenstraat en de expreswag in Haaltert genegeerd. Levensgevaarlijk, want op het kruispunt gebeurden al heel wat ongevallen in het verleden.

12:00